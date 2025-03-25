Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

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На переговорах не обговорювали питання територій

Зеленський зазначив, що "все одно, що вони говорять", маючи на увазі вимоги Росії віддати Запоріжжя, Херсон та інші українські території.

Водночас президент наголосив, що важливо рухатися в рамках стратегії: Україна показує, що хоче закінчення війни і рухається до цього.

Тому, коли вони (росіяни – 24 Канал) починають викручувати, що не повне припинення, а часткове, не в цій області, а в цьому регіоні – це програш для того, хто дійсно хоче продовжувати війну. Тому що він буде зривати будь-які домовленості щодо припинення вогню,

– вказав він.

Українська стратегія полягає у тому, аби безумовно домовлятися про те чи інше припинення вогню.

"В нашій концепції все дуже просто. Ви не хочете повністю? Ми ж вам казали. Окей, хочете небо? Поїхали. Ні, не хочете небо. Хочете з морем? Поїхали. А, хочете море і часткова енергетика? Поїхали", – пояснив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що далі це моніторитиме американська сторона. Якщо росіяни порушать домовленість, то в президента України вже виникнуть питання до Трампа. У такому разі Україна наполягатиме на тиску, санкціях, зброї.

Також під час брифінгу Зеленський зазначив, що стейтменті немає прописаних дій у випадку порушення угоди. За його словами, американська сторона дуже хотіла, щоб все це не зірвалося, тому не хотіли йти в багато деталей. Однак Україні важливі деталі, зокрема те, як реагувати на порушення тиші.