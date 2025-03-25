Про це сказав Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал. Президент України зазначив, що в документі немає прописаних умов припинення вогню.

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"В стейтменті цього немає, якщо хтось порушив. Цього в стейтменті немає. Я розумію чому: американська сторона дуже хотіла, щоб все це не зірвалося, тому не хотіли йти в багато деталей", – розповів Зеленський.

Як Україна буде реагувати на порушення тиші

Він додав, що Україні необхідно мати відповіді на кожну з деталей, зокрема, як реагувати на порушення тиші з боку Росії. Тому українська команда в Ер-Ріяді поставила запитання про це американській стороні.

І на сьогодні ми маємо таку відповідь: якщо ми бачимо, що хтось порушує, як ми вважаємо, ми звертаємося по всіх наших лініях до американської сторони з тими фактами і доказами, що російська сторона порушила,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що 23 та 24 березня в Ер-Ріяді проходили переговори між США та окремо делегаціями Росії й України щодо можливого припинення вогню в Україні.

Після мирних переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна та США провели технічні консультації, зосередившись на питаннях безпеки енергетичної інфраструктури та навігації в Чорному морі.

Зокрема, сторони домовилися про повну заборону ударів по енергетичних об'єктах України та Росії. Окрему увагу приділили звільненню військовополонених і поверненню депортованих українських дітей.