РосСМИ пишут, что Россию на переговорах в Стамбуле будет представлять "не Лавров"

Ранее в сети писали, что глава МИД России Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков якобы будут участвовать в переговорах в Турции 15 мая. Однако, росСМИ утверждают, что это не так.

Лавров, похоже, не собирается туда ехать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Кто поедет в Турцию от России до сих пор неизвестно

Об участии Лаврова и Ушакова в переговорах в Турции писали в The Washington Post и некоторых других СМИ.

Вечером 14 мая российские телеграмм-каналы, ссылаясь на неназванные источники, опровергли информацию о поездке Лаврова.

Кто именно будет представлять Россию на встрече, в Кремле до сих пор официально не сообщали. В частности, не подтверждают и визит Ушакова.

К тому же сам Путин в Стамбул пока не планирует ехать, пишут росСМИ.

Напомним, что президент Зеленский также не верит, что диктатор таки приедет в Стамбул и замечает, что тот боится. Несмотря на это, глава Украины все же не исключает такой возможности.