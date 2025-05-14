РосСМИ пишут, что Россию на переговорах в Стамбуле будет представлять "не Лавров"
- Российские СМИ опровергли информацию об участии Лаврова в переговорах в Стамбуле 15 мая.
- Кремль до сих пор официально не сообщил, кто будет представлять Россию на встрече.
Ранее в сети писали, что глава МИД России Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков якобы будут участвовать в переговорах в Турции 15 мая. Однако, росСМИ утверждают, что это не так.
Лавров, похоже, не собирается туда ехать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Кто поедет в Турцию от России до сих пор неизвестно
Об участии Лаврова и Ушакова в переговорах в Турции писали в The Washington Post и некоторых других СМИ.
Вечером 14 мая российские телеграмм-каналы, ссылаясь на неназванные источники, опровергли информацию о поездке Лаврова.
Кто именно будет представлять Россию на встрече, в Кремле до сих пор официально не сообщали. В частности, не подтверждают и визит Ушакова.
К тому же сам Путин в Стамбул пока не планирует ехать, пишут росСМИ.
Напомним, что президент Зеленский также не верит, что диктатор таки приедет в Стамбул и замечает, что тот боится. Несмотря на это, глава Украины все же не исключает такой возможности.