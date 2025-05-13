Даже не представляю, – Зеленский о том, какой может быть встреча с Путиным в Стамбуле

Владимир Путин предложил провести переговоры в Стамбуле 15 мая, на что Владимир Зеленский ответил, что будет ждать его там лично. Однако саму встречу с диктатором представить сложно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского во вторник, 13 мая.

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Зеленский о встрече с Путиным

Президент Украины сообщил, что готов к встрече с российским диктатором. В декабре 2019 году он уже встречался с Путиным и знает, что правда на стороне Украины.

Самой встречи даже не представляю. Однако я понимаю, что нам нужно сделать первый шаг ради людей. Весь мир поддерживает это. Все хотят окончания войны. Мы хотим договориться о начале окончания войны. Хотя бы о начале,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Путин отказался от предложения Украины и ее союзников о прекращении огня, призвав к прямым переговорам в Турции. Дональд Трамп заявил, что наша страна должна согласиться на встречу, ведь после нее будет понятно, возможна ли сделка.