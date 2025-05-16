Украинская делегация прибыла во дворец Долмабахче для встречи с российскими представителями
- Украинская делегация прибыла во дворец Долмабахче для переговоров с российскими представителями в Стамбуле.
- Американская и турецкая делегации уже покинули дворец, а украинская ожидает прибытия российской делегации.
В Стамбуле уже совсем скоро должны начаться переговоры между делегациями Украины и России. Сейчас украинская сторона ожидает прибытия россиян.
Ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая находится в Турции, сообщила, что турецкая делегация уже покинула дворец Долмабахче.
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Украинская делегация ожидает российских представителей
Недавно завершилась встреча между делегациями Украины, США и Турции. По словам корреспондента, американская и турецкая делегации уже покинули дворец Долмабахче.
Американская и турецкая делегации покинули дворец Долмабахче: смотрите видео
Украинская же делегация осталась во дворце, где ожидает прибытия российских представителей.
Напомним, что переговоры между Украиной, Россией и Турцией были запланированы на 12:30. Российскую сторону представляет делегация под руководством помощника Путина Владимира Мединского.
В Институте изучения войны отмечают, что состав российской делегации на нынешних переговорах почти не отличается от того, что был в Стамбуле в 2022 году. Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что Кремль не пересмотрел своих целей в отношении Украины и до сих пор не настроен на настоящее завершение войны.