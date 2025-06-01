Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ. По данным журналистов, переговоры на этот раз могут продолжаться не во дворце Долмабахче, а в Чирагане.

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Подготовка к переговорам в Стамбуле продолжается

Как сообщают корреспонденты, российская делегация уже поехала в Стамбул, где завтра, 2 июня, запланированы переговоры с Киевом. На этой встрече стороны могут обсудить проекты меморандумов о прекращении огня.

Со стороны России участие в переговорах будет принимать заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Напомним, Украина уже очертила свои позиции для мирного договора. Как отметил Владимир Зеленский, наша сторона на встрече в Стамбуле будет требовать полного и безусловного прекращения огня, освобождения пленных и возвращения похищенных из Украины детей.

К слову, по состоянию на сейчас ни Украина, ни Турция, которая выступает посредником в нынешних переговорах, не получали никакой информации о российском так называемом "меморандуме" о прекращении огня. Россия может намеренно оттягивать миротворческий процесс, ведь не желает завершать войну в Украине.