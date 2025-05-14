У Зеленского ответили, запрещает ли юридически его указ вести переговоры с Путиным

Никаких юридических ограничений на ведение прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным для президента Украины Владимира Зеленского нет.

Конституция Украины это позволяет. Соответствующую информацию сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Welt, передает 24 Канал.

Смотрите также Что будет, если Путин не прибудет в Турцию на переговоры: Трамп не смог дать четкого ответа

Зеленский может вести переговоры с Путиным

По его словам, Конституция страны дает президенту право вести переговоры с кем-либо, если речь идет об интересах Украины.

Нет никаких юридических ограничений для президента Зеленского, который бы вел прямые переговоры с Путиным. Но он никогда этого не хотел. Путин – это тот, кто отдал приказ и продолжает это делать, убивая наших людей,

– сказал Ермак.

По его мнению, именно Владимир Путин никогда не хотел переговоров, тогда как Владимир Зеленский говорит о готовности к переговорам в любом формате, если это поможет прекратить войну и достичь справедливого мира.

Во время интервью у Андрея Ермака также поинтересовались, что будет делать Украина, если Владимир Путин не появится в Стамбуле. В ответ он напомнил, что именно диктатор предложил ведение прямых переговоров между сторонами.

"Мой президент ответил, что он готов приехать. Как бы это выглядело, если бы Путин не приехал? Как бы вы это объяснили? У меня на это только один ответ. Если Путин не приедет, значит, он не хочет прекращать эту войну", – добавил он.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что только он имеет право вести переговоры по суверенитету Украины, что предусмотрено Конституцией. По его словам, запрет на переговоры с Россией является решением СНБО.