Россия затягивает переговоры, поэтому Европа должна усилить давление, – Каллас
- Кая Каллас заявила, что Россия затягивает переговоры и Европа должна усилить давление на нее, сохраняя и наращивая поддержку Украины.
- ЕС работает над предоставлением кредитной поддержки для Киева на сумму 90 миллиардов евро, с первыми выплатами в апреле.
Россия продолжает затягивать переговорный процесс и настаивать на своих максималистских требованиях. Именно поэтому Европа должна усилить давление.
Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.
Как прокомментировала ход переговоров в Женеве Кая Каллас?
По словам Каллас, переговоры в Женеве в очередной раз показали миру, что Москва не планирует отступать от своих максималистских требований. Вице-президент считает, что сейчас Европа обязана не только сохранять, но и наращивать поддержку Украины, одновременно усиливая политическое и экономическое давление на Россию.
Также она сообщила, что ЕС продвигается в вопросе кредитной поддержки для Киева в размере 90 миллиардов евро. Первые выплаты ожидаются уже в апреле.
ЕС продвигается с кредитом на 90 миллиардов, и первые средства ожидаются в апреле. Также продолжается планирование вклада ЕС в будущие гарантии безопасности. В то же время нам нужно видеть уступки с российской стороны для устойчивого мира,
– добавила Каллас.
Представительница ЕС отметила, что Кремль ведет гибридную войну против Европы, пытаясь ее ослабить, поэтому государства-члены ЕС должны действовать решительно.
Что известно о кредите в размере 90 миллиардов евро для Украины?
В декабре 2025 года страны ЕС согласовали кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Впрочем, для его реализации необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза.
В то же время власти Венгрии не согласны с общим решением стран ЕС и блокируют финансовую помощь Украине. Орбан требует возобновления транзита российской нефти в обмен на согласование кредита.
Такая позиция Венгрии поставила под угрозу финансовую поддержку Киева на 2026 – 2027 годы.