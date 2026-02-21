Россия затягивает переговоры, поэтому Европа должна усилить давление, – Каллас

Россия продолжает затягивать переговорный процесс и настаивать на своих максималистских требованиях. Именно поэтому Европа должна усилить давление.

Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

Как прокомментировала ход переговоров в Женеве Кая Каллас?

По словам Каллас, переговоры в Женеве в очередной раз показали миру, что Москва не планирует отступать от своих максималистских требований. Вице-президент считает, что сейчас Европа обязана не только сохранять, но и наращивать поддержку Украины, одновременно усиливая политическое и экономическое давление на Россию.

Также она сообщила, что ЕС продвигается в вопросе кредитной поддержки для Киева в размере 90 миллиардов евро. Первые выплаты ожидаются уже в апреле.

ЕС продвигается с кредитом на 90 миллиардов, и первые средства ожидаются в апреле. Также продолжается планирование вклада ЕС в будущие гарантии безопасности. В то же время нам нужно видеть уступки с российской стороны для устойчивого мира,

– добавила Каллас. Представительница ЕС отметила, что Кремль ведет гибридную войну против Европы, пытаясь ее ослабить, поэтому государства-члены ЕС должны действовать решительно.