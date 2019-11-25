Переговоры Зеленского с Путиным: что об этом думают украинцы

Большинство граждан Украины положительно относятся к решению президента Владимира Зеленского инициировать переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Поддерживают такое решение три четверти украинцев, об этом свидетельствуют данные социологические исследования за ноябрь, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Как украинцы относятся к возможным переговорам Зеленского с Путиным:

Поддерживают – 75%;

Не поддерживают – 15,1%.

Безразлично – 2,6%

Не определились с ответом – 7,3%.

В целом 36% граждан в ноябре считали, что Украина движется в правильном направлении. Еще 39% уверены, что направление движения Украины сейчас является неправильным.

Что интересно, в правильности движения страны преимущественно убеждены избиратели партии "Слуга народа": 50% считают направление движения правильным, а 25% – неправильным.

А вот избиратели партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность" уверены в обратном: соответственно 69% и 74% оценивают направление движения страны как неправильное.

Что о переговорах говорят Зеленский и Путин?

Еще во время предвыборной президентской кампании Владимир Зеленский заявлял: чтобы прекратить войну на Донбассе, надо идти на переговоры с Россией. Предлагал привлечь к этому также Британию и США.

23 мая украинский президент публично назвал Российскую Федерацию агрессором. Он добавил, что во время вероятной встречи с Путиным напомнит ему, кому на самом деле принадлежат Крым и Донбасс.

В целом украинский президент имел минимум 3 телефонных разговора с лидером страны-агрессора. Они обсуждали встречу в "нормандском формате", урегулирование военных действий на Донбассе и обмен пленными, который состоялся 7 сентября.

Глава государства признает необходимость двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным для прекращения войны на Донбассе, однако ее перспектива сейчас не обсуждается. Однако 9 декабря в Париже состоится нормандский саммит, там Зеленский впервые встретится с главой Кремля, также на встрече будут присутствовать канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.