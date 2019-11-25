Переговори Зеленського з Путіним: що про це думають українці

Більшість громадян України позитивно ставляться до рішення президента Володимира Зеленського ініціювати переговори із очільником Кремля Володимиром Путіним.

Підтримують таке рішення три чверті українців, про це свідчать дані соціологічні дослідження за листопад, проведене фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Як Українці ставляться до можливих переговорів Зеленського із Путіним:

Підтримують – 75%;

Не підтримують –15,1%.

Байдуже – 2,6%

Не визначилися із відповіддю – 7,3%.

Загалом 36% громадян у листопаді вважали, що Україна рухається у правильному напрямі. Ще 39% переконані, що напрям руху України зараз є неправильним.

Що цікаво, у правильності руху країни переважно переконані виборці партії "Слуга народу": 50% вважають напрям руху правильним, а 25% – неправильним.

А от виборці партій "Опозиційна платформа "За життя" та "Європейська солідарність" впевнені у протилежному: відповідно 69% і 74% оцінюють напрям руху країни як неправильний.

Що про переговори кажуть Зеленський і Путін?

Ще під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.

23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором. Він додав, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас.

Загалом український президент мав щонайменше 3 телефонні розмови з лідером країни-агресора. Вони обговорювали зустріч у "нормандському форматі", врегулювання військових дій на Донбасі та обмін полоненими, який відбувся 7 вересня.

Глава держави визнає необхідність двосторонньої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним для припинення війни на Донбасі, проте її перспектива зараз не обговорюється. Однак 9 грудня у Парижі відбудеться нормандський саміт, там Зеленський вперше зустрінеться із очільником Кремля, присутніми також будуть канцлерка Німеччини Ангела Меркель та Еммануель Макрон.