ВСУ защищают Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения они ликвидировали около 16 тысяч вражеских солдат.
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Враги перегруппировывают свои подразделения
В Генштабе рассказали, что 25 марта существенных изменений в тактике действий оккупантов не произошло. Они сосредотачивали свои усилия на восполнении текущих потерь, перегруппировке и усилении существующих подразделений. Кроме этого оккупанты продолжали наносить артиллерийские и авиационные удары как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры.
Кроме проведения наземной и воздушной кампаний, враг пытается продолжить осуществление подготовительных мер по введению в обращение российских рублей на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривны,
– говорится в сообщении Генштаба.
Также захватчики перемещают дополнительные артиллерийские подразделения в границу с Украиной. Эти данные сейчас уточняют защитники.
В Харьковской области оккупанты ограничивают передвижение мирных жителей, устанавливая блокпосты. Кроме того, они не оставляют попыток подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа, Мелитополя, примерно 90% населения которых настроены против российских захватчиков. Для этого враги завлекают подразделения Росгвардии.
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Действия врага на отдельных направлениях
- На Волынском направлении оккупанты не проводили наступления. Вероятным остается привлечение отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины.
- В отдельных районах на Полесском направлении враг продолжал огневое влияние на подразделения украинских войск.
- На Северском направлении оккупанты сосредотачивали основные усилия на содержании ранее занятых рубежей. Также они продолжили укреплять свои позиции и оказывать огневое влияние на отдельные подразделения ВСУ.
- На Слобожанском направлении, в районе города Сумы, основные усилия оккупантов сосредотачивались на закреплении и удержании ранее занятых рубежей. В районе Харькова враг продолжает попытки блокирования украинских подразделений и пытается проводить демонстрационные действия. Кроме этого, захватчики до сих пор наносят поражение инфраструктуре и оборонным объектам города. Также оккупанты пытаются нарастить усилия на направлении Изюма, перемещая дополнительные подразделения и технику.
- В Донецком направлении враги продолжают перегруппироваться, чтобы возобновить наступление и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
- На Южнобужском направлении оккупанты пытаются восстановить свою боеспособность и пополнение запасов, чтобы подготовиться к наступлению.
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