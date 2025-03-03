Владимир Путин не готов идти ни на какие уступки, а тем более соблюдать перемирие. Такое мнение 24 Каналу высказал бывший офицер ядерных и ракетных сил США Джейк Бро.

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Россияне ждут уступок от слабых политических лидеров

Как отметил бывший офицер ядерных и ракетных сил США, нет договора, который подпишет Россия, и который будет уважать. Нет перемирия, которого россияне будут придерживаться. Оккупанты будут нарушать их при первой же возможности, когда будут считать, что это им на пользу.

Россияне – лжецы, преступники, убийцы, дикари, и никто не должен воспринимать их серьезно, потому что они не ведут переговоры добросовестно. Это ужасные и страшные люди,

– отметил Бро.

Кроме того, россияне всегда будут выдвигать максимально абсурдные требования. На какие бы уступки не пошел Трамп, оккупантам всего будет мало. Они будут хотеть все новых и новых территорий.

Россияне веками просто врут во время переговоров, требуя максимума, а потом ждут, когда слабые политические лидеры пойдут им на уступки,

– добавил бывший офицер ядерных и ракетных сил США.

Затем они утверждают, что это была какая-то жесткая сделка, о которой они договорились, когда захватили то, на что не имели права. И они делали это каждый раз. К слову, США ведут подготовку ко второму раунду переговоров между Вашингтоном и Москвой.