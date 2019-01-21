Переход на евростандарты: "Укравтодор" готовит жесткие ограничения на допустимый вес фур

"Укравтодор" собирается существенно снизить допустимый вес для грузовиков в Украине. Инициативу хотят ввести для сохранения автомобильных дорог в государстве.

Об этом информируют в пресс-службе государственного агентства.

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Инициатива предполагает определение максимально допустимых параметров фактической массы и нагрузки на ось транспортных средств в зависимости от их конструкций, что соответствует европейским правилам перевозки грузов. Если говорить языком цифр, то с массой 40 тонн в Европе могут двигаться лишь отдельные, как правило комбинированные, грузовые автомобили с 4 – 6 осями, тогда как для наиболее распространенных в Украине 2-осных и 3-осных грузовиков такие параметры установлены на уровне 18 – 24 тонн,

- объясняют в "Укравтодоре".

Там говорят, что 40-тонный 2-осный автомобиль вызывает в десятки раз больше разрушительного воздействия на дорожное покрытие, чем при условии, если аналогичный груз перевозился бы автопоездом.

"Внедрение Европейских стандартов относительно фактической массы автомобиля должно способствовать сохранению автомобильных дорог и позволит гармонизировать национальные и европейские габаритно-весовые параметры, предусмотренные Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", – добавляют в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

Напомним, недавно стало известно о том, сколько правительство собирается выделить на ремонт автодорог в Украине. Так, Кабмин планирует передать на восстановление местных дорог 14,7 миллиарда гривен.