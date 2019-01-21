Перехід на євростандарти: "Укравтодор" готує жорсткі обмеження на допустиму вагу фур

"Укравтодор" збирається суттєво знизити допустиму вагу для вантажівок в Україні. Ініціативу хочуть запровадити задля збереження автомобільних доріг в державі.

Про це інформують у прес-службі державного агентства.

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Ініціатива передбачатиме визначення максимально допустимих параметрів фактичної маси та навантаження на вісь транспортних засобів залежно від їх конструкцій, що відповідає європейським правилам перевезення вантажів. Якщо говорити мовою цифр, то з масою 40 тонн в Європі можуть рухатися лише окремі, як правило комбіновані, вантажні автомобілі з 4 – 6 осями, тоді ж як для найбільш поширених в Україні 2-вісних та 3-вісних вантажівок такі параметри встановлено на рівні 18 – 24 тонн,

– пояснюют в "Укравтодорі".

Там кажуть, що 40-тонний 2-вісний автомобіль спричиняє в десятки разів більше руйнівного впливу на дорожнє покриття, ніж за умови, якщо аналогічний вантаж перевозився б автопоїздом.

"Впровадження Європейських стандартів щодо фактичної маси автомобіля має сприяти збереженню автомобільних доріг та дозволить гармонізувати національні та європейські габаритно-вагові параметри, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", – додають у Державному агентстві автомобільних доріг України.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, скільки уряд збирається виділити на ремонт автошляхів в Україні. Так, Кабмін планує передати на відновлення місцевих доріг 14,7 мільярда гривень.