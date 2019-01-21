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      Перехід на євростандарти: "Укравтодор" готує жорсткі обмеження на допустиму вагу фур

      322 Читать новость на русском
      Допустиму вагу фур в Україні хочуть суттєво знизити
      Допустиму вагу фур в Україні хочуть суттєво знизити / Ілюстративне фото

      "Укравтодор" збирається суттєво знизити допустиму вагу для вантажівок в Україні. Ініціативу хочуть запровадити задля збереження автомобільних доріг в державі.

      Про це інформують у прес-службі державного агентства.

      Читайте також: Дороги чи суцільне бездоріжжя: активісти взялися контролювати якість автошляхів в Україні

      Ініціатива передбачатиме визначення максимально допустимих параметрів фактичної маси та навантаження на вісь транспортних засобів залежно від їх конструкцій, що відповідає європейським правилам перевезення вантажів. Якщо говорити мовою цифр, то з масою 40 тонн в Європі можуть рухатися лише окремі, як правило комбіновані, вантажні автомобілі з 4 – 6 осями, тоді ж як для найбільш поширених в Україні 2-вісних та 3-вісних вантажівок такі параметри встановлено на рівні 18 – 24 тонн,
      – пояснюют в "Укравтодорі".

      Там кажуть, що 40-тонний 2-вісний автомобіль спричиняє в десятки разів більше руйнівного впливу на дорожнє покриття, ніж за умови, якщо аналогічний вантаж перевозився б автопоїздом.

      "Впровадження Європейських стандартів щодо фактичної маси автомобіля має сприяти збереженню автомобільних доріг та дозволить гармонізувати національні та європейські габаритно-вагові параметри, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", – додають у Державному агентстві автомобільних доріг України.

      Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, скільки уряд збирається виділити на ремонт автошляхів в Україні. Так, Кабмін планує передати на відновлення місцевих доріг 14,7 мільярда гривень.

      Теги: Новини України Новини політики Укравтодор Дороги
      Джерело: 24 Канал
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