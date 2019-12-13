Переход на электронный документооборот начнется с Верховной Рады

В Верховной Раде состоялось рабочее заседание по переходу на единую автоматизированную систему документов. Уже с 4 февраля 2020 года все документы, включая законопроекты, должны подаваться в парламент в форме оригиналов электронных документов с электронными подписями.

К этому времени аппарат Верховной Рады должен безотлагательно обеспечить адаптацию разработанных и действующих автоматизированных систем к требованиям Регламента Верховной Рады Украины, сообщает "Голос Украины".

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По мнению руководителя аппарата Вячеслава Штучного, важным этапом является подготовка соответствующей нормативно-правовой базы, которая должна регулировать вопросы электронного документооборота, связанного с законодательным процессом.

От декабря 2019 года до середины января 2020-го должны быть разработаны и представлены на утверждение Председателем Верховной Рады Украины следующие документы:

Положение о единой автоматизированной системе;

Положение о порядке работы с документами в Верховной Раде Украины (новая редакция);

Положение о порядке работы в Верховной Раде Украины с проектами законов, постановлений, других актов Верховной Рады Украины (новая редакция).

Переход на масштабный электронный документооборот начнется именно с парламента. Для облегчения освоения этого процесса Программа развития ООН подготовила обучающие ролики, в которых продемонстрировано удобное описание операций, будут проведены коллективные обучения,

– отметил руководитель аппарата Верховной Рады.

Сейчас в аппарате Верховной Рады проводится обучение пользованию единой автоматизированной системой. Семь секретариатов комитетов уже успели пройти ознакомление и предварительное обучение в системе, а еще восемь включено в план-график.