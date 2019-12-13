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      Перехід на електронний документообіг розпочнеться з Верховної Ради

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      Верховна Рада перейде на електронний документообмін з 4 лютого 2020-го / agroportal.ua

      У Верховній Раді відбулося робоче засідання щодо переходу на єдину автоматизовану систему документів. Вже з 4 лютого 2020 року усі документи, включно з законопроєктами, мають подаватися у парламент у формі оригіналів електронних документів з електронними підписами.

      До цього часу апарат Верховної Ради має невідкладно забезпечити адаптацію розроблених і чинних автоматизованих систем до вимог Регламенту Верховної Ради України, повідомляє "Голос України".

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      На думку керівника апарату Вячеслав Штучний, важливим етапом є підготовка відповідної нормативно-правової бази, що має врегульовувати питання електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом.

      Від грудня 2019 року до середини січня 2020-го має бути розроблено і подано на затвердження Головою Верховної Ради України такі документи:

      • Положення про єдину автоматизовану систему;
      • Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України (нова редакція);
      • Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України (нова редакція).

      Перехід на масштабний електронний документообіг почнеться саме з парламенту. Для полегшення опанування цим процесом Програма розвитку ООН підготувала навчальні ролики, в яких продемонстровано зручний опис операцій, будуть проведені колективні навчання,
      – зазначив керівник апарату Верховної Ради.

      Зараз в апараті Верховної Ради проводяться навчання з користування єдиною автоматизованою системою. Сім секретаріатів комітетів уже встигли пройти ознайомлення і попереднє навчання у системі, а ще вісім включено до плану-графіка.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Реформи Держава у смартфоні Верховна Рада
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