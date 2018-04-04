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Переход на латиницу остановит украинизацию, – Кокотюха

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Андрей Кокотюха
Андрей Кокотюха / Фотографии старого Львова

"Алфавитная" реформа или переход украинского языка на латиницу может привести к тому, что большинство украинцев сделают выбор в пользу русского. Так считает часть украинской интеллигенции, в частности, писатели Андрей Кокотюха и Лариса Ницой, говорится в статье Натальи Лебедь для 24 Канала.

"Пока в Украине параллельно ходят две понятны для чтения языка, есть шанс постепенно сделать украинский более конкурентной и внедрить в оборот шире, чем сейчас. Но стоит для подчеркивания отличия от российской перейти на латиницу, как позиции российской моментально укрепятся, она рванет вперед. А вся декларируемая украинизация тоже пойдет – но коту под хвост", – пишет, в частности, Кокотюха.

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Писательница Лариса Ницой также убеждена в том, что Украине не стоит обсуждать переход на латиницу, иначе страна потеряет свою давнюю письменность и историю. Она объясняет, что кириллические буквы были введены в Украине еще задолго до появления Московии и вспоминает Софию Киевскую, на стенах которой есть фрески со словами, написанными кириллицей 1000 лет назад.

Нам нужно в первую очередь беречь свое. Если мы откажемся, эти памятники станут российскими, как и наша история, и наши князья. Мы собственными руками, добровольно откажемся от своего наследия в их пользу. А этого нельзя допускать ни в коем случае, – говорит Ницой.

На сторону Кокотюхи и Ницой становится и директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он тоже опасается того, что в нашей стране переход с кириллицы на латиницу может спровоцировать усиление русификации. В последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский, введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них, пишет он на своей странице в Facebook.

"Отказ от кириллицы защитит нас от России и приблизит к Европе" – главный аргумент ее сторонников. Однако на самом деле изменение письма может сыграть противоположную роль – усиление русификации", – отмечает эксперт.

По его словам, нововведение "может спровоцировать движение в противоположном направлении – привычный кириллический русский для многих (особенно пожилых людей) будет проще, чем незнакомый латинский украинский", – считает он.

Больше узнайте из публикации: Perekhodymo na latynku: будут ли украинцы писать латиницей

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия языковый вопрос
Источник: 24 Канал
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