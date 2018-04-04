Перехід на латиницю зупинить українізацію, – Кокотюха

"Алфавітна" реформа, або перехід української мови на латиницю може призвести до того, що більшість українців зроблять вибір на користь російської. Так вважає частина української інтелігенції, зокрема, письменники Андрій Кокотюха та Лариса Ніцой, йдеться у статті Наталії Лебідь для 24 каналу.

"Поки в Україні паралельно ходять дві зрозумілі для читання мови, є шанс поступово зробити українську більш конкурентною і впровадити в обіг ширше, ніж зараз. Але варто для підкреслення відмінності від російської перейти на латиницю, як позиції російської моментально зміцняться, вона рвоне вперед. А вся декларована українізація теж піде – але коту під хвіст", – пише, зокрема, Кокотюха.

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Письменниця Лариса Ніцой також переконана в тому, що Україні не варто обговорювати перехід на латиницю, бо інакше країна втратить свою давню писемність і історію. Вона пояснює, що кириличні літери були введені в Україні ще задовго до появи Московії й згадує Софію Київську, на стінах якої є фрески зі словами, написаними кирилицею 1000 років тому.

Нам потрібно в першу чергу берегти своє. Якщо ми відмовимося, ці пам'ятники стануть російськими, як і наша історія, і наші князі. Ми власними руками, добровільно відмовимося від своєї спадщини на їхню користь. А цього не можна допускати ні в якому разі, – каже Ніцой.

На бік Кокотюхи та Ніцой стає й директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він теж побоюється того, що в нашій країні перехід з кирилиці на латиницю може спровокувати посилення русифікації. В останні роки все більше російськомовних громадян переходять на українську, введення латиниці створить додатковий бар'єр і зупинить багатьох з них, пише він на своїй сторінці в Facebook.

"Відмова від кирилиці захистить нас від Росії і наблизить до Європи" – головний аргумент її прихильників. Однак насправді зміна письма може зіграти протилежну роль – посилення русифікації", – зазначає експерт.

За його словами, нововведення "може спровокувати рух в протилежному напрямку – звична кирилична російська для багатьох (особливо, старших людей) буде простішою, ніж незнайома латинська українська", – вважає він.

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