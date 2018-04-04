10:14
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Перехід на латиницю зупинить українізацію, – Кокотюха

245 Читать новость на русском
Андрій Кокотюха
Андрій Кокотюха / Фотографії старого Львова

"Алфавітна" реформа, або перехід української мови на латиницю може призвести до того, що більшість українців зроблять вибір на користь російської. Так вважає частина української інтелігенції, зокрема, письменники Андрій Кокотюха та Лариса Ніцой, йдеться у статті Наталії Лебідь для 24 каналу.

"Поки в Україні паралельно ходять дві зрозумілі для читання мови, є шанс поступово зробити українську більш конкурентною і впровадити в обіг ширше, ніж зараз. Але варто для підкреслення відмінності від російської перейти на латиницю, як позиції російської моментально зміцняться, вона рвоне вперед. А вся декларована українізація теж піде – але коту під хвіст", – пише, зокрема, Кокотюха.

Читайте також: Перехід на латиницю обійдеться Казахстану в мільярд доларів – експерти

Письменниця Лариса Ніцой також переконана в тому, що Україні не варто обговорювати перехід на латиницю, бо інакше країна втратить свою давню писемність і історію. Вона пояснює, що кириличні літери були введені в Україні ще задовго до появи Московії й згадує Софію Київську, на стінах якої є фрески зі словами, написаними кирилицею 1000 років тому.

Нам потрібно в першу чергу берегти своє. Якщо ми відмовимося, ці пам'ятники стануть російськими, як і наша історія, і наші князі. Ми власними руками, добровільно відмовимося від своєї спадщини на їхню користь. А цього не можна допускати ні в якому разі, – каже Ніцой.

На бік Кокотюхи та Ніцой стає й директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він теж побоюється того, що в нашій країні перехід з кирилиці на латиницю може спровокувати посилення русифікації. В останні роки все більше російськомовних громадян переходять на українську, введення латиниці створить додатковий бар'єр і зупинить багатьох з них, пише він на своїй сторінці в Facebook.

"Відмова від кирилиці захистить нас від Росії і наблизить до Європи" – головний аргумент її прихильників. Однак насправді зміна письма може зіграти протилежну роль – посилення русифікації", – зазначає експерт.

За його словами, нововведення "може спровокувати рух в протилежному напрямку – звична кирилична російська для багатьох (особливо, старших людей) буде простішою, ніж незнайома латинська українська", – вважає він.

Більше дізнайтеся з публікації: Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія мовне питання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Куди поїхати на Великдень: Топ-7 храмів і монастирів
сьогодні, 10:01 Куди поїхати на Великдень: Топ-7 храмів і монастирів
Настя Сукач 1090
Машиніст київського метро може вбити пасажирів
сьогодні, 08:41 Машиніст київського метро може вбити пасажирів
Ольга Бродська 1070
Стрілянина в штаб-квартирі YouTube: опублікували фото нападниці
сьогодні, 08:38 Стрілянина в штаб-квартирі YouTube: опублікували фото нападниці
1433
Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою
3 квітня, 22:00 Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою
Наталія Лебідь 1229
Бйорндален завершив кар'єру: що треба знати про короля біатлону
3 квітня, 21:21 Бйорндален завершив кар'єру: що треба знати про короля біатлону
Наталя Сколоздра 1352
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук