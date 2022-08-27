Об этом 27 августа рассказали в Главном управлении разведки при Минобороны.

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"У меня часто здесь возникают такие мысли. Это дурка, я такого не сделаю, потому что я себя знаю. Но в голову лезут мысли: "Ногу себе прострелить", – говорит захватчик.

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"Ломайте друг другу ноги"

Девушка бойца называет его Павлом. Она признается, что тоже думала: "Пусть прострелит себе ногу и приедет домой".

Не выйдет домой. Шар вытащат, залатают и обратно,

– отвечает оккупант.

Девушка предлагает другой вариант – сломать руку. россияне не знают, сработает ли это, но уже был прецедент. Они знают, когда военного отправили домой.

"Непонятная фигня, но я надеюсь, что скоро завершится. Все надоело. Крыша рвет. Хочу домой. Невозможно это все терпеть, хотя я здесь всего месяц, а пацаны по 6 месяцев", – жалуется оккупант.

Девушка советует военным ломать друг другу руки и ноги и уезжать домой.

Еще один перехват от разведки

Оккупант разговаривал со своей женой 24 августа в День независимости Украины. Он жалуется, что его подразделение оцепили и накрыли огнем.

"Не знаю, все отменяется, никакого "домой" не будет. У нас много раненых, а отходить некуда. Мы в капкане. Сегодня День Независимости Украины, они зубы оскалили конкретно, Куда идти? Ты что, дура? Здесь некуда отходить . Все, давай, короче. Все будет нормально", – рассказал захватчик.

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