Про це 27 серпня розповіли у Головному управлінні розвідки при Міноборони.

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"У мене часто тут виникають такі думки. Це дурня, я такого не зроблю, бо я себе знаю. Але в голову лізуть думки: "Ногу собі прострелити", – говорить загарбник.

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"Ламайте один одному ноги"

Дівчина окупанта називає його Павлом. Вона зізнається, що також думала: "Нехай прострелить собі ногу і приїде додому".

Не вийде додому. Кулю витягнуть, залатають і назад,

– відповідає окупант.

Дівчина пропонує інший варіант – зламати руку. росіяни не знають, чи це спрацює, але вже був прецедент. Вони знають, коли військового відправили додому.

"Незрозуміла фігня, але я сподіваюсь, що скоро завершиться. Все набридло. Дах рве. Хочу додому. Неможливо це все терпіти, хоча я тут лише місяць, а пацани по 6 місяців", – жаліється окупант.

Дівчина радить військовим ламати один одному руки й ноги і їхати додому.

Ще одне перехоплення від розвідки

Окупант розмовляв зі своєю дружиною 24 серпня на День незалежності України. Він жаліється, що його підрозділ оточили та накрили вогнем.

"Не знаю, все скасовується, ніякого "додому" не буде. У нас багато поранених, а відходити немає куди. Ми в капкані. Сьогодні День Незалежності України, вони зуби вишкірили конкретно, Куди йти? Ти що, дура? Тут немає куди відходити. Все, давай, коротше. Все буде нормально", – розповів загарбник.

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