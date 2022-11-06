Оккупант говорит, что он с собратьями выходил из окружения войсками Украины из Кременной. Из 36 человек выбраться удалось только 16 человек.

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Мертвых забирать запрещают

Однако командиры даже не позволяют забрать мертвых товарищей, лежащих в поле зрения. Более того, не предполагается даже дальнейшая работа команды, которая забрала бы с поля боя своих 200-х.

И дело не в безопасности для пока живых оккупантов, а в том, что "нет тела – нет дела". Такие решения командиров позволяют России, которая сама же на убийство отправила своих граждан, не выплачивать родственникам погибших "гробовые". Конечно, они могут попытаться спорить или судиться, однако и отмазка из-за отсутствия тела готова – а что, если он в украинском плену.

И такое отношение как к контрактникам, так и к мобилизованным или добровольцам – ко всем подряд.

Смотрите перехват разведки Украины: видео

Обеспечение живых – ужасное

К живым отношение командования тоже не самое лучшее. Так, недавно с перехвата разведки стало известно, что захватчикам не наладили даже нормальную поставку продовольствия. Как заверил оккупант, сухпайки им не выдают, ведь их даже нет на позициях. Воды же – 1,5 литра в 2 дня, потому что больше тоже нет. "Разве что дождик", – грустно шутил в телефонном разговоре воин "2-й армии мира".

Зато россиянин отметил укомплектование ВСУ и сравнил его с российским. Он пришел к выводу, что армия Украины значительно лучше оснащена и подготовлена, в том числе и к зиме.

Они 8 лет окапывались здесь. Им все равно на эту зиму. У них и "тепляки", и ночники. А у нас ничего: ни ночников, ни "тепляков". Ничего нет,

– подчеркнул он.

Потому, по словам захватчика, украинцам остается только снести врага со своей территории.

Отношение российского командования к своим же гражданам

Тенденция списывания своих же в России уже длится не первый день. Так, в русских военкоматах рассказывают родственникам мобилизованные басни, что якобы пропадают без вести. И это при том, что сами мобилизованные выходят на связь и жалуются родным, оставленным в украинских лесах.

Если командованию безразлично еще живых "мобиков", то на мертвых и подавно. Недавно 19 мобилизованных погибли в один день, однако их местные власти на это никак не отреагировали.

Если же захватчики понимают, что не хотят воевать в Украине и пытаются вернуться назад – их встречают кадыровцы. Они не пропускают русских солдат из-за блокпостов назад.

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