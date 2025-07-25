Местный совет прибрежной Дальницкой общины, в которую входят курортные села Дальник, Грибовка, Санжейка, Барабой, Богатыревка, Доброалександровка, Марьяновка, Новоградковка и Роксоланы, принял решение о переименовании ряда улиц.

В частности, улицу имени героя войны Максима Бреславского переименовали в улицу Победы, а улица Шухевича в Санжейке получила новое название - Бархатная. Также изменили названия улиц Ивана Липы, Всеволода Змиенко, Василия Вышиваного и Дмитрия Мельника.



Переименование улиц в Одесской области / "Думская"

В честь таких героев нашей страны должны быть центральные улицы, а не закоулки. Где по три дома – вот и вся улица. Это скорее насмешка. Мы провели слушания, у нас была сессия. Наша позиция такова – после окончания войны мы вернемся к этому вопросу и дадим имена героев по-настоящему значимым улицам,

– заявил председатель Дальницкой общины Сергей Крутюк.

По его словам, они намеренно выбрали нейтральные названия, а "не взяли имена Пушкина или Лермонтова". В то же время изменение названий улиц коснулась и улицы Есенина, в одном из населенных пунктов области ее заменили на улицу Вишневая.

К слову, недавно в Одессе разгорелся скандал из-за того, что мэр Одессы Геннадий Труханов семь месяцев игнорирует запрос на выделение средств из городского бюджета для 122 отдельной бригады Сил территориальной обороны.