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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      Переименование ГПУ в Офис Генпрокурора: чем это выгодно новой власти

      Актуальное интервью 80 Читати новину українською

      О реформе Генпрокуратуры, ее переименование в Офис Генпрокурара, а также кадровые изменения в ведомстве – в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель Евгений Будерацкий.

      О реформе прокуратуры

      – Изменения в закон о прокуратуре нужны уже давно. Только я бы не спешил называть увольнение прокуроров областей началом реформы. Каждый генпрокурор приходит и делает это.

       К теме: Касько стал первым заместителем генпрокурора: что о нем известно

      Переименование в офис Генпрокурора и создание офисов Генпрокурора на местах просто облегчит процедуру увольнения многих людей.

      Это называется "в связи с проведением реорганизации". Очень часто таким образом меняли кадры, которых нельзя было уволить с госслужбы по-другому.

      – В соответствующем законопроекте есть немало интересных новаций. Имеются изменения в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, относительно определенных функций прокуратуры.

      Євген Будерацький
      Политический обозреватель Евгений Будерацкий

      – Если действительно дойдет до изменения именно наблюдательной функции, то их работа станет намного корректнее. Если те законы, которые предлагаются, будут работать таким образом, как они прописаны.

      О предотвращении давления на бизнес

      Отметим, что 6 сентября комитет Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассматривал ряд вопросов, в частности – относительно изменений, которые помогли бы предотвратить давление правоохранителей на бизнес.

      Засідання комітету Ради
      Фото с заседания комитета Рады 6 сентября

      – Изменения в любой закон относительно давления на бизнес имеют под собой основания только тогда, когда изменяется сама структура подхода к отношениям с бизнесом. Если у нас приходят к бизнесу с бумажкой, которая позволяет правоохранителям проверять, потому что есть наличие определенного правонарушения, то сколько не меняй законодательство, правоохранитель будет иметь право это сделать.

      Вопрос в том, готова ли новая власть не применять старые методы и разогнать все эти экономические подразделения в правовых структурах, которые в принципе не должны быть в них.

      – Если мы создаем по западному образцу Службу финансовых расследований, которая имеет право заниматься субъектами хозяйствования, то именно ей надо передавать эти функции и закрывать департаменты в других ведомствах.

      Больше – смотрите в программе.

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      6 сентября
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      Теги: Новости Украины Новости политики Бизнес Реформы ГПУ
      Источник: 24 канал
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