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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Перейменування ГПУ в Офіс Генпрокурора: чим це вигідно новій владі

      Актуальне інтерв'ю 208 Читать новость на русском

      Про реформу Генпрокуратури, її перейменування в Офіс Генпрокурара, а також кадрові зміни у відомстві – у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Євген Будерацький.

      Про реформу прокуратури

      – Зміни в закон про прокуратуру потрібні вже давно. Тільки я б не поспішав називати звільнення прокурорів областей початком реформи. Кожен генпрокурор приходить і робить це.

      До теми: Касько став першим заступником генпрокурора: що про нього відомо

      – Прокуратуру можна було реформувати законами так, як є. Перейменування в Офіс Генпрокурора та створення Офісів Генпрокурора на місцях просто полегшить процедуру звільнення багатьох людей.

      Це називається "у зв'язку з проведенням реорганізації". Дуже часто таким чином змінювали кадри, яких не можна було звільнити з держслужби по-іншому.

      – У відповідному законопроєкті є чимало цікавих новацій. Є зміни щодо Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, щодо певних функцій прокуратури.

      Євген Будерацький
      Політичний оглядач Євген Будерацький

      – Якщо справді дійде до зміни саме наглядової функції, то їх робота стане набагато коректнішою. Якщо ті закони, які пропонуються будуть працювати таким чином, як вони прописані.

      Про запобігання тиску на бізнес

      Зазначимо, що 6 вересня комітет Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядав низку питань, зокрема – щодо змін, які допомогли б запобігти тиску правоохоронців на бізнес.

      Засідання комітету Ради
      Фото зі засідання комітету Ради 6 вересня

      – Зміни в будь-який закон щодо тиску на бізнес мають під собою підстави тільки тоді, коли змінюється сама структура підходу до стосунків з бізнесом. Якщо в нас приходять до бізнесу з папірцем, який дозволяє правоохоронцям перевіряти, бо є наявність певного правопорушення, то скільки не змінюй законодавство, правоохоронець матиме право це зробити.

      Питання в тому, чи готова нова влада не застосовувати старі методи й розігнати всі ці економічні підрозділи в правових структурах, які в принципі не мають бути в них.

      – Якщо ми створюємо за західним зразком Службу фінансових розслідувань, яка має право займатися суб'єктами господарювання, то саме їй треба передавати ці функції й закривати департаменти в інших відомствах.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Реформи Бізнес
      Джерело: 24 канал
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