Количество россиян, не желающих переизбрания Путина, достигла максимума с 2014 года
Владимира Путина не хотят больше видеть президентом России 41% россиян. В феврале 2021 года этот показатель достиг уровня 2014 года.
Источник:"Открытые медиа"
Об этом свидетельствует исследование, проведенное "Левада-центром", опросы для которого были сформулированы совместно с "Открытыми медиа".
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Все больше россиян не хотят переизбрания Путина
Примерно 48% россиян хотят видеть Путина на посту президента и в дальнейшем, зато 41% – против его переизбрания.
- Самая большая группа, 21% из тех, кто не хочет переизбрания Путина, говорят, что президент засиделся, надоел и ему пора на пенсию.
- Коррупцией свое желание сменить руководителя страны объясняют лишь 8% респондентов.
Негативное отношение к пролонгации правления Путина в феврале 2021 года достигло уровня 2014 года.
Как было раньше
- В октябре 2013 года сменить президента хотели 45% населения, а его переизбрания 33%.
- После присоединения Крыма, в ноябре 2014 года, количество тех, кто был против переизбрания Путина было 19%, за – 58% опрошенных.
- Постепенный рост нежелания видеть Путина в Кремле начался в 2017 году.
- В 2018 году количество желающих изменить власть выросла до 27%, в 2019 – до 38% и в 2020 – до 40%.
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Каковы мысли в зависимости от пола
- За смену сейчас выступает большинство мужского населения страны – 48% при 42% настроенных на переизбрание Путина.
- Совсем другие настроения у женщин: 53% хотят, чтобы Путин и дальше оставался в Кремле, а заменить его мечтают только 35%.
Что известно об опросе?Его провели в период с 18 по 24 февраля по репрезентативной выборке. В исследовании приняли участие 1 601 человек в возрасте от 18 лет.
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