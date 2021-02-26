Владимира Путина не хотят больше видеть президентом России 41% россиян. В феврале 2021 года этот показатель достиг уровня 2014 года.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное "Левада-центром", опросы для которого были сформулированы совместно с "Открытыми медиа".

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Все больше россиян не хотят переизбрания Путина

Примерно 48% россиян хотят видеть Путина на посту президента и в дальнейшем, зато 41% – против его переизбрания.

Самая большая группа, 21% из тех, кто не хочет переизбрания Путина, говорят, что президент засиделся, надоел и ему пора на пенсию.

из тех, кто не хочет переизбрания Путина, Коррупцией свое желание сменить руководителя страны объясняют лишь 8% респондентов.

Негативное отношение к пролонгации правления Путина в феврале 2021 года достигло уровня 2014 года.

Как было раньше

В октябре 2013 года сменить президента хотели 45% населения, а его переизбрания 33%.

а его переизбрания 33%. После присоединения Крыма, в ноябре 2014 года , количество тех, кто был против переизбрания Путина было 19%, за – 58% опрошенных.

, количество тех, кто был за – 58% опрошенных. Постепенный рост нежелания видеть Путина в Кремле начался в 2017 году.

В 2018 году количество желающих изменить власть выросла до 27%, в 2019 – до 38% и в 2020 – до 40%.

Обратите внимание Крах путинского режима – неизбежен, – экс-полковник ФСБ России

Каковы мысли в зависимости от пола

За смену сейчас выступает большинство мужского населения страны – 48% при 42% настроенных на переизбрание Путина.

сейчас страны – 48% при 42% настроенных на переизбрание Путина. Совсем другие настроения у женщин: 53% хотят, чтобы Путин и дальше оставался в Кремле, а заменить его мечтают только 35%.

Что известно об опросе? Его провели в период с 18 по 24 февраля по репрезентативной выборке. В исследовании приняли участие 1 601 человек в возрасте от 18 лет.



Хотят ли россияне видеть Путина президентом с 2024 / Инфографика 24 канала