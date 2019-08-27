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      Перейдет ли Украина на контрактную армию: ответ "Слуги народа"

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      Украина не перейдет на контрактную армию
      Украина не перейдет на контрактную армию / mil.gov.ua

      Партия "Слуга народа" не планирует переходить полностью на контрактную армию, а намерена оставить смешанную форму ее комплектования. Несмотря на это, новоизбранные нардепы готовят изменения в законы о военной и альтернативной службе.

      Будущая народная депутат от "Слуги народа" Анна Коваленко, которая планирует работать в комитете по нацбезопасности и обороне, рассказала в интервью LB, что сейчас действующей планируют оставить и систему призыва.

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      "Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе". Мы готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системе мобилизации и общественному резерву", – сказала она.

      Анна Коваленко – общественная активистка, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, волонтер, бывшая советница троих руководителей Министерства обороны и Министерства информационной политики Украины. Избрана депутатом Верховной Рады VIII созыва по списку партии "Слуга народа" под 35 номером. Планирует работать в парламентском комитете по вопросам обороны и национальной безопасности.

      Политик рассказала, что сейчас будущие члены комитета по нацбезопасности и обороне работают над несколькими крупными блоками законопроектов для реформирования оборонной отрасли в Украине.

      Есть четыре блока наработок, которые касаются сектора обороны, сил безопасности, реформы оборонно-промышленного комплекса и развития демократически-гражданского контроля. Этот пакет документов должен синхронизироваться с результатами оборонного обзора, который продлится до ноября,
      – добавила Коваленко.

      Что такое смешанная форма комплектования армии? Формирование Вооруженных сил осуществляется за счет военнослужащих срочной службы и контрактников. На военную службу в Украине призывают мужчин в возрасте 20-27 лет на 1,5 года. Если призывник имеет высшее образование, то он служит 1 год. После того, как солдат прослужил полгода, он имеет право заключить контракт. Военные срочной службы не могут быть привлечены к выполнению задач в зоне проведения Операции Объединенных сил.

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      Теги: Новости Украины Слуга народа Новости политики Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
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