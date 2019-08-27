Чи перейде Україна на контрактну армію: відповідь "Слуги народу"

Партія "Слуга народу" не планує переходити повністю на контрактну армію, а має намір залишити змішану форму її комплектування. Попри це, новообрані нардепи готують зміни до законів про військову та альтернативну службу.

Майбутня народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко, яка планує працювати у комітеті з нацбезпеки і оборони, розповіла в інтерв'ю LB, що наразі чинною планують залишити і систему призову.

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"Форму комплектування армії залишаємо змішаною з низки причин, але будемо вносити зміни до законів "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну службу". Ми готуємо системні зміни щодо комплектування батальйонів територіальної оборони, системи мобілізації та громадського резерву", – сказала вона.

Анна Коваленко – громадська активістка, командир 39-ї сотні Самооборони Майдану, волонтерка, колишня радниця трьох очільників Міністерства оборони та Міністерства інформаційної політики України. Обрана депутаткою Верховної Ради IX скликання за списком партії "Слуга народу" під 35 номером. Планує працювати в парламентському комітеті з питань оборони і національної безпеки.

Політикиня розповіла, що наразі майбутні члени комітету з нацбезпеки і оборони працюють над кількома великими блоками законопроектів для реформування оборонної галузі в Україні.

Є чотири блоки напрацювань, які стосуються сектору оборони, сил безпеки, реформи оборонно-промислового комплексу і розвитку демократично-цивільного контролю. Цей пакет документів має синхронізуватися з результатами оборонного огляду, який триватиме до листопада,

– додала Коваленко.

Що таке змішана форма комплектування армії?Формування Збройних сил здійснюється за рахунок військовослужбовців строкової служби та контрактників. На військову службу в Україні призивають чоловіків у віці 20-27 років на 1,5 року. Якщо призовник має вищу освіту, то він служить 1 рік. Після того, як солдат прослужив півроку, то він має право укласти контракт. Військові строкової служби не можуть бути залучені до виконання завдань у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.