Могут ли военные ТЦК и полиция перекрывать дороги: в Минобороны дали окончательный ответ

Решение об ограничении движения транспорта, которое реализуют объединенные группы военных ТЦК и сотрудников Нацполиции принимают местные советы обороны для выполнения плана мобилизации.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

Читайте также Выезд во время мобилизации: кто из мужчин может пересечь границу в 2026 году

Почему ТЦК могут перекрывать дороги?

В соцсетях периодически распространяются сообщения о якобы перекрытии дорог военными ТЦК, в частности отдельных проспектов в утреннее время.

Эту ситуацию прокомментировал Иван Гаврилюк.

Относительно остановки (транспорта, – 24 Канал), прямо отвечаю: решение принимаются местными советами обороны для выполнения плана мобилизации. Можете обратиться в местные советы обороны, кто является руководителем местных советов обороны и там выяснить данный вопрос,

– сказал он.

Заместитель министра обороны также высказался относительно обеспеченности ТЦК бодикамерами. По его словам, сейчас они есть в каждой группе оповещения.

Практически в каждом Территориальном центре комплектования есть соответствующее количество бодикамер. Она не обеспечивает, чтобы в наличии было у каждого работника ТЦК, но в каждой группе оповещения есть в наличии бодикамеры,

– отметил Гаврилюк.

Справка. 28 апреля Верховная Рада Украины приняла решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Таким образом, особый правовой режим будет действовать как минимум до 2 августа 2026 года. На этот период мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны находиться на воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Напомним, ранее перекрытие дорог уже комментировали в Национальной полиции. Глава Нацполиции Иван Выговский в интервью "РБК-Украина" объяснил, что на дорогах действительно могут случаться пробки из-за работы совместных групп на дорогах.

Он отметил, что полиция действует в пределах полномочий, определенных Законом "О Национальной полиции" и постановлениями Кабинета Министров №1455 и №1456. В то же время места расположения постов, маршруты патрулирования и зоны ограничения движения определяются не полицией самостоятельно, а военным органом управления – комендантом.

В Украине будет реформа армии: что известно?

1 мая Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает реформу армии, первые результаты ожидаются в июне. В частности, планируют существенно повысить денежное обеспечение, руководствуясь принципом справедливости: уровень выплат должен зависеть от выполнения боевых задач на фронте, опыта и эффективности.

Также Зеленский акцентировал на важности поддержки пехоты: по его словам, военные, которые держат линию фронта, должны чувствовать реальное уважение со стороны государства. Глава государства поручил ввести специальные контракты для пехотинцев с выплатами в размере 250 – 400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.