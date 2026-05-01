Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

Чому ТЦК можуть перекривати дороги?

У соцмережах періодично поширюються повідомлення про нібито перекриття доріг військовими ТЦК, зокрема окремих проспектів у ранковий час.

Цю ситуацію прокоментував Іван Гаврилюк.

Стосовно зупинки (транспорту, – 24 Канал), прямо відповідаю: рішення приймаються місцевими радами оборони для виконання плану мобілізації. Можете звернутися до місцевих рад оборони, хто є керівником місцевих рад оборони і там з'ясувати дане питання,

– сказав він.

Заступник міністра оборони також висловився щодо забезпеченості ТЦК бодікамерами. За його словами, наразі вони є в кожній групі оповіщення.

Практично в кожному Територіальному центрі комплектування є відповідна кількість бодікамер. Вона не забезпечує, щоб в наявності було в кожного працівника ТЦК, але в кожній групі оповіщення є в наявності бодікамери,

– зазначив Гаврилюк.

Довідка. 28 квітня Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб. Таким чином, особливий правовий режим діятиме щонайменше до 2 серпня 2026 року. На цей період чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані перебувати на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, раніше перекриття доріг вже коментували в Національній поліції. Голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв'ю "РБК-Україна" пояснив, що на дорогах дійсно можуть траплятися затори через роботу спільних груп на дорогах.

Він наголосив, що поліція діє в межах повноважень, визначених Законом "Про Національну поліцію" та постановами Кабінету Міністрів №1455 і №1456. Водночас місця розташування постів, маршрути патрулювання та зони обмеження руху визначаються не поліцією самостійно, а військовим органом управління – комендантом.

В Україні буде реформа армії: що відомо?

1 травня Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочинає реформу армії, перші результати очікуються в червні. Зокрема, планують суттєво підвищити грошове забезпечення, керуючись принципом справедливості: рівень виплат має залежати від виконання бойових завдань на фронті, досвіду та ефективності.

Також Зеленський акцентував на важливості підтримки піхоти: за його словами, військові, які тримають лінію фронту, повинні відчувати реальну повагу з боку держави. Глава держави доручив запровадити спеціальні контракти для піхотинців із виплатами в розмірі 250 – 400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.