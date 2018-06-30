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Перелететь Тихий океан за три часа: Boeing запустит сверхзвуковой самолет

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Boeing запустит сверхзвуковой самолет
Boeing запустит сверхзвуковой самолет / www.independent.co.uk

Авиакомпания Boing намерена запустить в производство сверхзвуковой пассажирский самолет.

Об этом сообщает The Independent.

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Скорость такого сверхсамолета будет превышать 6 тысяч километров в час.

С такой скоростью из Лондона в Нью-Йорк можно долететь всего за два часа. Сейчас самые быстрые пассажирские самолеты преодолевают такое расстояние за семь часов.

В компании Boing надеются, что с запуском сверхзвукового самолета, каждый желающий сможет слетать в своих делах всего лишь в течение суток.

Пробную версию такого самолета планируют поднять в небо не ранее 2023 года, регулярные рейсы надеются наладить в конце 30-х годов. К слову, действующий рекорд скорости перелета через Атлантику принадлежит англо-французскому самолету "Конкорд", который делал это за 2 часа 52 минуты.

Теги: авиация
Источник: 24 Канал
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