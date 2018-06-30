Перелетіти Тихий океан за три години: Boeing запустить надзвуковий літак

Авіакомпанія Boing має намір запустити у виробництво надзвуковий пасажирський літак.

Про це повідомляє The Independent.

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Швидкість такого надлітака буде перевищувати 6 тисяч кілометрів на годину.

З такою швидкістю від Лондона до Нью-Йорка можна долетіти всього за дві години. Нині найшвидші пасажирські літаки долають таку відстань тільки за сім годин.

У компанії Boing сподіваються, що із запуском надзвукового літака, кожен охочий зможе злітати у своїх справах всього лиш протягом доби.

Пробну версію такого літака планують підняти у небо не раніше 2023 року, регулярні рейси сподіваються налагодити наприкінці 30-х років. До слова чинний рекорд швидкості перельоту через Атлантику належить англо-французькому літаку Конкорд, який робив це за 2 години 52 хвилини.