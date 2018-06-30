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Це найпотужніший мобільний наземний засіб, – експерт про ракету, яка здатна стримувати Росію

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Глава Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак
Глава Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак / badrak.kiev.ua

В Україні підходить до завершення розробка потужної протикорабельної крилатої ракети. Вона може стати серйозним аргументом у спорі з Росією на Азовському морі.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів глава Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак.

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Це найпотужніший мобільний наземний засіб, який може використовуватися для берегової охорони, вона може на відстані 280-300 км вражати будь-які кораблі. Безумовно, це все дуже турбує російську сторону,
– розповів експерт.

Ракета розробляється в Україні і, за словами експерта, вже пройшли досить успішні стрільби. Також дана ракета може стати найважливішим психологічним чинником для Росії, який стримає її агресію.

"Ця ракета розробляється в Україні. Більш того, пройшли досить успішні стрільби, зараз все просувається до державних випробувань. І тут бере участь ціла команда підприємств під керівництвом, не побоюся цього слова, вже легендарного київського конструкторського бюро "Луч", яким розроблена ціла лінійка ракет", - повідав Бадрак.

Теги: Новини України Новини політики Зброя Новини Росії авіація
Джерело: 24 Канал
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