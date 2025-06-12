Есть информация, что Владимир Путин уверен, что его армия сможет прорвать украинские оборонительные рубежи и захватить значительную часть украинских территорий до конца 2025 года. Генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал 24 Каналу, что не считает, что это реально.

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Военный потенциал Украины

Бен Ходжес отметил, если Украина сможет и в дальнейшем развивать собственную оборонную промышленность, а другие страны продолжат оказывать поддержку, то даже без помощи США, нашему государству будет под силу отразить наступление России и предотвратить прорыв.

Насколько я могу судить, у России нет мобильных сил и возможностей, чтобы это сделать. Из-за чрезвычайно большого количества дронов (Украины – 24 Канал), которые постоянно находятся в воздухе, любому чрезвычайно сложно осуществлять передвижение на расстоянии менее чем 20 километров от линии фронта. Это создает серьезные угрозы для безопасности и значительно ограничивает возможности маневрирования,

– сказал он.

Поэтому, по словам генерал-лейтенанта армии США в отставке, если бы у россиян была необходимая сила, то им было бы трудно ее использовать так, чтобы прорвать оборону и продвинуться вперед. Однако это зависит и от внешних факторов, ведь важно, чтобы партнеры и дальше продолжали предоставлять все необходимое для Украины.

Переломный момент в войне

По мнению Бена Ходжеса, к сожалению, пока нет предпосылок, чтобы Украине удалось в ближайшее время переломить ход этой войны. Это будет возможно, если произойдут значительные внешние изменения.

Для того, чтобы наконец изменить ход войны в пользу Украины и достичь переломного момента, необходимы два компонента,

– отметил он.

Первое – масштабная внешняя поддержка, включающая поставки современного вооружения, техники и необходимых ресурсов. Второе – мощное экономическое давление, способно существенно ослабить возможности противника продолжать военные действия.

Интересно, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача ракет Taurus Украине не планируется. В то же время Берлин поддерживает производство дальнобойного оружия для ВСУ, как на территории Украины, так и в Германии. Президент Владимир Зеленский также подтвердил сотрудничество с Германией в направлении усиления ПВО, в частности относительно систем Iris-T, поставки которых рассчитаны на несколько лет.