Є інформація, що Владімір Путін впевнений, що його армія зможе прорвати українські оборонні рубежі й захопити значну частину українських територій до кінця 2025 року. Генерал-лейтенант армії США у відставці, колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес розповів 24 Каналу, що не вважає, що це реально.

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Військовий потенціал України

Бен Годжес зауважив, якщо Україна зможе і надалі розвивати власну оборонну промисловість, а інші країни продовжать надавати підтримку, то навіть без допомоги США, нашій державі буде під силу відбити наступ Росії й запобігти прориву.

Наскільки я можу судити, у Росії немає мобільних сил і можливостей, щоб це зробити. Через надзвичайно велику кількість дронів (України – 24 Канал), які постійно перебувають у повітрі, будь-кому надзвичайно складно здійснювати пересування на відстані менш ніж 20 кілометрів від лінії фронту. Це створює серйозні загрози для безпеки та значно обмежує можливості маневрування,

– сказав він.

Тож, за словами генерал-лейтенанта армії США у відставці, якби у росіян була необхідна сила, то їм було б важко її використати так, щоб прорвати оборону і просунутися вперед. Проте це залежить і від зовнішніх факторів, адже важливо, щоб партнери й далі продовжували надавати все необхідне для України.

Переломний момент у війні

На думку Бена Годжеса, на жаль, поки немає передумов, щоб Україні вдалось найближчим часом переломити хід цієї війни. Це буде можливо, якщо відбудуться значні зовнішні зміни.

Для того, щоб нарешті змінити хід війни на користь України та досягти переломного моменту, необхідні два компоненти,

– зауважив він.

Перше – масштабна зовнішня підтримка, що включає постачання сучасного озброєння, техніки та необхідних ресурсів. Друге – потужний економічний тиск, здатний суттєво послабити можливості противника продовжувати військові дії.

Цікаво, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що передача ракет Taurus Україні не планується. Водночас Берлін підтримує виробництво далекобійної зброї для ЗСУ, як на території України, так і в Німеччині. Президент Володимир Зеленський також підтвердив співпрацю з Німеччиною в напрямку посилення ППО, зокрема щодо систем Iris-T, постачання яких розраховане на кілька років.