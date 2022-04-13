Желтый уровень террористической угрозы россияне ввели до 26 апреля. Таким образом государство-агрессор "прикрывает" передвижение своих войск на украинскую территории.

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В Украину перемещают вооружение, технику и личный состав

Из оккупированного Крыма, Белгородской, Курской, Брянской областей в Украину ввозят вооружение, военную технику и военных.

Оккупанты перебрасывают так называемых "добровольцев"

Будут участвовать в боевых действиях в Украине и так называемые "добровольцы". У Украины есть информация, что в Ленинградской области сформировали батальон. Среди 400 человек – те военные, у которых уже опыт участия в войне. Присоединятся они в состав одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.

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