Жовтий рівень терористичної загрози росіяни ввели до 26 квітня. У такий спосіб держава-агресорка "прикриває" пересування своїх військ на українську території.

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До України переміщають озброєння, техніку та особовий склад

З окупованого Криму, Бєлгородської, Курської, Брянської областей в Україну ввозять озброєння, військову техніку та військових.

Окупанти перекидають так званих "добровольців"

Братимуть участь в бойових діях в Україні і так звані "добровольці". В України є інформація, що у Ленінградській області сформували батальйон. Серед 400 осіб – ті військові, у яких вже ж досвід участі у війні. Доєднаються вони до складу одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.

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