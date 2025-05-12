Российские войска прогнозируемо не придерживались своего "перемирия". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОТГ "Харьков".

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Что известно о нарушении перемирия россиянами

Украинские защитники сообщили, что враг прогнозируемо не придерживался перемирия и атаковал.

10 мая оккупанты попытались осуществить штурм в зоне ответственности 15 бригады НГУ "Кара-Даг" на Купянском направлении,

– отметили бойцы.

Российские военные использовали мотоциклы, чтобы быстрее добраться до позиций гвардейцев. Бойцы "Кара-Дага" методично уничтожали оккупантов-штурмовиков с использованием всех доступных огневых средств.

Враг атаковал наших защитников несмотря на "перемирие по случаю 9 мая" Владимира Путина. Россияне обещали, что прекращение огня должно было продолжаться с 00:00 в ночь 7 на 8 мая до 00:00 10 на 11 мая.

В результате российский натиск 10 мая был отбит. "десять "адских всадников" отправились по своей прописке – то есть, в ад", – сообщили защитники. Они добавили, что также были уничтожены девять мотоциклов врага.

Напомним, что во время так называемого "перемирия" россияне терроризировали Украину и сбрасывали КАБы на прифронтовые территории Сумщины. Кроме того, враг ударил по жилому дому в Константиновке, что в Донецкой области.