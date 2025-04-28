Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что это перемирие на 9 мая – очередная провокация от России. Все уже видели, что происходило во время "пасхального перемирия". Российские оккупанты его не придерживались.

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Что стоило бы сделать Украине

Как отметил Рейтерович, диктатор Путин пытается повлиять на Трампа и показывает, что он якобы заинтересован в мире. Хотя тот банально "водит за нос" американского президента и затягивает весь процесс.

Не стоит отбрасывать вариант, что Трамп на это хотя бы частично поведется. Украине нужно хорошо подумать, как реагировать и перехватить здесь инициативу у России. Даже если у Трампа сформируется мнение о выходе из переговоров, то важно, чтобы он увидел – виновата в этой ситуации именно Россия,

– отметил Рейтерович.

Россия не соглашается на безусловное прекращение огня. Они только объявляют так называемые "перемирия", когда им выгодно. На этот раз они хотят, чтобы на 9 мая никакие дроны и ракеты не летали по России.

Получается довольно неприятная ситуация. Фактически, когда Путин себе захочет, то он может выбивать эти временные перемирия. А потом наращивает наступательные действия. Украине нужно на это отвечать.

По мнению Рейтеровича, президент Украины мог бы объявить собственное перемирие, но, условно, с 1 мая, которое также отмечают в мире. Россия, конечно же, не будет его придерживаться. Но тогда будут вопросы к Путину.

Выходит президент и говорит, что объявляет перемирие с 1 мая. И уже ночью сразу видим, что Россия нарушила перемирие, потому что продолжает обстрелы. Можно попробовать в такие "игры" поиграть. Как тогда на это будет реагировать Путин? Почему мы должны уважать его позицию относительно там 7, 8 или 9 мая? С какой стати?

– сказал Рейтерович.

Несмотря на это, нужно сейчас максимально напомнить партнерам о ситуации с "пасхальным перемирием". Тогда Россия нарушила его почти 3 тысячи раз.