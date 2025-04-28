Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що оце перемир'я на 9 травня – чергова провокація від Росії. Усі вже бачили, що відбувалося під час "великоднього перемир'я". Російські окупанти його не дотримувалися.

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Що варто було б зробити Україні

Як наголосив Рейтерович, диктатор Путін намагається вплинути на Трампа і показує, що він нібито зацікавлений в мирі. Хоча той банально "водить за ніс" американського президента та затягує увесь процес.

Не варто відкидати варіант, що Трамп на це хоча б частково поведеться. Україні потрібно добре подумати, як реагувати та перехопити тут ініціативу в Росії. Навіть якщо в Трампа сформується думка щодо виходу з перемовин, то важливо, щоб він побачив – винна у цій ситуації саме Росія,

– зазначив Рейтерович.

Росія не погоджується на безумовне припинення вогню. Вони лише оголошують так звані "перемир'я", коли їм вигідно. Цього разу вони хочуть, щоб на 9 травня ніякі дрони та ракети не літали по Росії.

Виходить досить неприємна ситуація. Фактично, коли Путін собі захоче, то він може вибивати ці тимчасові перемир'я. А потім нарощує наступальні дії. Україні потрібно на це відповідати.

На думку Рейтеровича, президент України міг би оголосити власне перемир'я, але, умовно, з 1 травня, яке також відзначають у світі. Росія, звісно ж, не буде його дотримуватися. Але тоді будуть питання до Путіна.

Виходить президент і каже, що оголошує перемир'я з 1 травня. І вже вночі одразу бачимо, що Росія порушила перемир'я, бо продовжує обстріли. Можна спробувати в такі "ігри" пограти. Як тоді на це реагуватиме Путін? Чого ми маємо поважати його позицію стосовно там 7, 8 чи 9 травня? З якого дива?

– сказав Рейтерович.

Попри це, потрібно зараз максимально нагадати партнерам про ситуацію з "великоднім перемир'ям". Тоді Росія порушила його майже 3 тисячі разів.