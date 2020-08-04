С начала суток 4 августа пророссийские боевики на Донбассе совершили 3 обстрела украинских позиций возле населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское. На других участках фронта режима прекращения огня оккупанты придерживались в полной мере.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 17.30 4 августа сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

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Где и как происходили провокации боевиков 4 августа

Украинские военные подчеркивают, что по одному провокативный выстрела из гранатомета боевики совершили около Песков, Майорского и Луганского.

На сознательные провокации со стороны противника военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений, к счастью, среди личного состава нет.

Какие еще события произошли 3 – 4 августа в зоне проведения Операции Объединенных сил

В штабе подчеркнули, что, кроме украинских военнослужащих здесь выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

134 неизвестных взрывных предмета нашли подразделения ГСЧС во время разминирования. Произошло это по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. Всего по распоряжению Командующего Объединенных сил только за минувшие сутки было проведено разминирование площади в почти три с половиной гектара.

По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома, выполняя работы различной степени тяжести. За прошедшие сутки 3 августа удалось восстановить 6 таких домов.

На контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и иную помощь 26 гражданам Украины.

Огнеборцы из состава Объединенных Сил за сутки потушили 34 пожара. Никто не пострадал.

Отчет о ситуации на Донбассе по состоянию на вечер 4 августа от Объединенных сил

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Режим прекращения огня на Донбассе: основное

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Его согласовали Украина и Россия, а также поддерживает ОБСЕ. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы.

Что он предполагает

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщения о них координатора ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников.

Создание и применение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Карта оккупированных территорий Украины на востоке / инфографика 24 канал