Від початку доби 4 серпня проросійські бойовики на Донбасі здійснили 3 обстріли українських позицій біля населених пунктів Піски, Майорське та Луганське. На інших ділянках фронту режиму припинення вогню окупанти дотримувалися повною мірою.

Про ситуацію на Донбасі станом на 17.30 4 серпня повідомив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де та як відбувалися провокації бойовиків 4 серпня

Українські військові підкреслюють, що по одному провокативному пострілу з гранатомету бойовики здійснили біля Пісків, Майорського та Луганського.

На свідомі провокації з боку противника військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень, на щастя, серед особового складу немає.

Які ще події відбулися 3 – 4 серпня в зоні проведення Операції Об’єднаних сил

У штабі підкреслили, що, крім українських військовослужбовців тут виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.

134 невідомі вибухові предмети знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування. Сталося це за заявками жителів прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за минулу добу було проведено розмінування площі в майже три з половиною гектари.

За заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки, виконуючи роботи різного ступеня важкості. За минулу добу 3 серпня вдалося відновити 6 таких будинків.

На контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил н адав медичну та іншу допомогу 26 громадянам України.



Вогнеборці зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 34 пожежі. Ніхто не постраждав.

Звіт про ситуацію на Донбасі станом на вечір 4 серпня від Об'єднаних сил

До теми Постійні провокації і нічний обстріл: як минула доба 3 серпня на Донбасі

Режим припинення вогню на Донбасі: основне

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

Що він передбачає

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 канал