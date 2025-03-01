Это может стать значительным толчком для правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана, через два дня после того, как их заключенный лидер призвал группу разоружиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Голос Америки.

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Что известно о перемирии между курдами и Турцией

Как отмечает вещатель, конфликт между Турцией и РПК привел к десяткам тысяч смертей с момента его начала в 1984 году. Прекращение огня является первым признаком прорыва после срыва мирных переговоров между PKK и Анкарой летом 2015 года.

Мы объявляем прекращение огня сегодня, чтобы проложить путь к реализации Призыва лидера Апо к миру и демократическому обществу. Ни одна из наших сил не прибегнет к вооруженным действиям, если на них не нападут,

– говорится в сообщении лидера РКК Абдуллы Оджалана.

В четверг делегация курдских политиков объявила о призыве Оджалана к РПК сложить оружие и самораспуститься после посещения его в тюрьме на острове.

В своем заявлении исполнительный комитет PKK отметил, что звонок Оджалана свидетельствует о том, что "в Курдистане и на Ближнем Востоке начался новый исторический процесс".

Союзники Эрдогана считают, что курды поддержат изменения в конституцию, что позволит ему оставаться у власти после 2028 года, когда закончится его нынешний срок.