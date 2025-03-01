2 марта в Лондоне состоится саммит для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае прекращения огня. Страны Балтии уже выразили свое недовольство тем, что их не пригласили, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Турция хочет организовать переговоры Киева и Москвы

Между тем на саммит пригласили Турцию. Как сообщает издание, министр иностранных дел страны снова предложит Анкару как место для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией.

Напомним, что Турция принимала начальные переговоры между сторонами через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Она помогла заключить соглашение о безопасном экспорте зерна через Черное море.

С 2024 года Анкара неоднократно призывала к прекращению огня, а также поддержала инициативу США по завершению войны, которая была сорвана публичным конфликтом между президентами Украины и США в Вашингтоне в пятницу.

В воскресенье министр иностранных дел Хакан Фидан проинформирует европейских лидеров об усилиях Турции в поиске "справедливого и прочного мира" в войне. А также расскажет о ее готовности снова выступить в роли посредника и предоставить Киеву и Москве место для переговоров.

В то же время Фидан подтвердит, что Анкара в дальнейшем поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как и Украина и Россия, Турция является черноморской державой и поддерживает хорошие отношения с обеими странами с начала войны. Она оказывала военную поддержку Киеву, одновременно отказываясь присоединяться к западным санкциям против Москвы.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что рассматривает Турцию как важного гаранта безопасности для Украины. К слову, второй раунд переговоров между США и Россией состоялся в Стамбуле.