Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Что Сибига думает о 30-дневном перемирии

По словам Сибиги, он может четко сказать, что украинская и американская стороны готовы к перемирию. Министр отмечает, что в Джидде были чрезвычайно важные, веховые переговоры и по результатам Украина может сделать несколько выводов.

В частности, Украина продемонстрировала всему миру, что не она является препятствием на пути к миру. И еще раз эти переговоры показали, кто на самом деле хочет мира, а кто на самом деле хочет войны.

Украина своей поддержкой американского предложения о перемирии продемонстрировала свою глобальную настроенность на достижение справедливого мира. Поэтому дипломатически мяч сейчас на российской стороне. Ждем ответа от них, но ответа без условий,

– сказал Сибига.

По словам министра, пока никакого подтверждения готовности к перемирию от российской стороны нет. Оно должно быть предоставлено напрямую американской стороне.

К слову, почти неделю Россия игнорирует предложение о прекращении огня на 30 дней. "Россия украла еще почти неделю – неделю войны, которая нужна только России", – подытожил президент Зеленский. Он пообещал, что власть сделает все, чтобы еще больше активизировать дипломатию, чтобы она была результативной.