Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Що Сибіга думає про 30-денне перемир'я

За словами Сибіги, він може чітко сказати, що українська та американська сторони готові до перемир'я. Міністр зауважує, що у Джидді були надзвичайно важливі, віхові перемовини і за результатами Україна може зробити кілька висновків.

Зокрема, Україна продемонструвала всьому світу, що не вона є перешкодою на шляху до миру. І ще раз ці перемовини показали, хто насправді хоче миру, а хто насправді хоче війни.

Україна своєю підтримкою американської пропозиції щодо перемир'я продемонструвала свою глобальну налаштованість на досягнення справедливого миру. Тому дипломатично м'яч зараз на російській стороні. Чекаємо відповіді від них, але відповіді без умов,

– сказав Сибіга.

За словами міністра, наразі жодного підтвердження готовності до перемир'я від російської сторони немає. Воно має надатися напряму американській стороні.

До слова, майже тиждень Росія ігнорує пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів. "Росія вкрала ще майже тиждень – тиждень війни, яка потрібна тільки Росії", – підсумував президент Зеленський. Він пообіцяв, що влада зробить усе, аби ще більше активізувати дипломатію, аби вона була результативною.