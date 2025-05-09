Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба, информирует 24 Канал.

Интересно "Украинская команда" вместе с чемпионом-паралимпийцем Крипаком передали машину бойцам БТГ ХНУВС

Объявленное орками "перемирие" не должно нас усыпить. Враг не собирается останавливаться. И мы должны использовать это время, чтобы усилить наших защитников. Дроны – дополнительная сила для наших героев. Их защита и преимущество. И мы с вами должны обеспечить им это преимущество",

– сказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный во время передачи беспилотников.

Бойцы 10 ОГШБр в начале полномасштабного вторжения сдерживали наступление оккупантов из Беларуси, потом били врага в Донецкой области. Они одними из первых вошли на Курщину. И длительное время отражали наступления россиян на Северском направлении, говорится в сообщении "Украинской команды".

"Украинская команда" усилила бойцов 10 бригады большой партией дронов: видео

Бойцы бригады "Эдельвейс" поблагодарили за помощь "Украинскую команду" и ее руководителя Артура Палатного.

С помощью этих замечательных дронов мы будем еще лучше выполнять свои боевые задачи и уничтожать врага еще эффективнее,

– отметили защитники.

Ранее сообщалось, что за три года своей работы волонтерский штаб "Украинская команда" передал на передовую более 3100 дронов, более 80 автомобилей и много другого оборудования.