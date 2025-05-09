Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу, інформує 24 Канал.

Цікаво "Українська команда" разом з чемпіоном-паралімпійцем Крипаком передали автівку бійцям БТГ ХНУПС

Оголошене орками "перемир'я" не має нас приспати. Ворог не збирається зупинятися. І ми повинні використати цей час, щоб посилити наших захисників. Дрони – додаткова сила для наших героїв. Їхній захист і перевага. І ми з вами маємо забезпечити їм цю перевагу",

– сказав керівник "Української команди" Артур Палатний під час передачі безпілотників.

Бійці 10 ОГШБр на початку повномасштабного вторгнення стримували наступ окупантів з Білорусі, потім били ворога на Донеччині. Вони одними з перших увійшли на Курщину. І тривалий час відбивали наступи росіян на Сіверському напрямку, мовиться у повідомленні "Української команди".

"Українська команда" посилила бійців 10 бригади великою партією дронів: відео

Бійці бригади "Едельвейс" подякували за допомогу "Українській команді" та її керівнику Артуру Палатному.

За допомогою цих чудових дронів ми будемо ще краще виконувати свої бойові завдання і знищувати ворога ще ефективніше,

– наголосили захисники.

Раніше повідомлялося, що за три роки своєї роботи волонтерський штаб "Українська команда" передав на передову понад 3100 дронів, понад 80 автівок і багато іншого обладнання.