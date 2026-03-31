У Зеленского ответили, готова ли Россия прекратить огонь на Пасху

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху. Оно могло бы стать первый шагом к более длительному миру. Россия же тут действует совсем по-другому.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что позиция Владимира Зеленского четкая и понятная – Украина готова пойти на перемирие, чтобы остановить активную фазу войны. Но Киев никогда не пойдет на то, чего требует Россия. Путин фактически хочет, чтобы Украина отдала здесь территорию, которую враг уже годами не может захватить. Это противоречит Конституции, общественному консенсусу, международному праву и т.д.

Пойдет ли Россия на перемирие?

По словам Подоляка, Россия сейчас не готова ни к перемирию, ни к какому другому формату остановки активной фазы войны. К тому же враг не собирается прекратить удары по гражданскому населению или критической инфраструктуре. Сейчас для них это единственный инструмент ведения войны. Так россияне убеждают себя, что война не идет для них провально.

Обратите внимание! В России уже отреагировали на предложение Украины о перемирии. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказывает, что Россия не увидела четко сформулированной инициативы о перемирии на Пасху. Он еще и начал убеждать, что оккупанты и так продвигаются на всех участках фронта. Это еще раз показывает, что Россия не заинтересована в перемирии.

Мировое сообщество уже давно должно было бы понять, что нельзя договариваться с Россией. Ее нужно только принудить к остановке активной фазы войны и в конце концов и к ее прекращению.

Я вообще не понимаю, как у кого-то может быть иллюзия, что с Россией можно вести эффективные переговоры без принуждения. Сколько войн уже начала Россия после распада СССР? С ними можно провести переговоры, но только с принуждением. Украина постепенно увеличивает элементы этого принуждения. Это, в частности, удары по нефтепромыслу,

– отметил Подоляк.

При этом Россия до сих пор с определенной осторожностью оглядывается на позицию Соединенных Штатов. Врагу выгоден конфликт в Иране, который отвлекает США от войны в Украине. Да и в конце концов, судя по всему, война сейчас фактически дает России возможность существовать.

Россия не готова к любой жизни в мире. Война для нее является единственным форматом продолжения существования. Как только она закончится, так сразу у них возникнут существенные внутренние проблемы. Это приведет к тому, что Россия закончит свое существование в таком формате,

– отметил Подоляк.

Перемирие на Пасху: что известно