Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российских пропагандистов.
Обратите внимание "Пасхальное перемирие": все заявления Украины и России и что происходит на линии фронта
Циничные заявления Путина о "пасхальном перемирии"
Путин объявил о "возобновлении" боевых действий. Также абсурдно заявил, что Россия якобы всегда "хорошо относится к перемирию". Якобы именно поэтому страна-агрессор и выступила с инициативой на Пасху.
Диктатор добавил, мол, Москва "надеется", что украинская сторона "также" положительно относится к мирным инициативам. Также военный преступник цинично заявил, что предложение о перемирии рассматривалось Киевом якобы "как игра судьбами".
Заметим, такие заявления – очередная циничная ложь Путина. Ведь боевые действия не "возобновились", – они не прекращались вообще. Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины.
Как россияне нарушали обещания режим тишины
- 2935 раз за сутки. Именно столько российские захватчики нарушили обещание Путина о "пасхальном перемирии".
- Больше всего обстрелов и штурмовых действий агрессора зафиксировали на Покровском направлении. На Курском – также не распространилось российское обещание полной тишины.
- Всего на фронте произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела украинских позиций. В частности, 812 из тяжелого вооружения, более чем 950 раз оккупанты применяли FPV-дроны.
- Кстати, под прицелом агрессора в очередной раз оказывались гражданские. В частности, после объявленного Путиным "перемирия" российские военные продолжили террор Херсонщины. В Станиславе россияне убили мужчину 1967 года рождения.
- На Пасху возле Константиновки Донецкой области оккупанты атаковали авто Гуманитарной миссии "Пролиска". Пострадали гражданские.
- На Торецком направлении украинские защитники попали в засаду. К сожалению, есть погибшие.
Обратите внимание! Украина сразу согласилась на "пасхальное перемирие". Президент подчеркнул, что наше государство будет действовать зеркально, – на тишину будем отвечать тишиной, на защиту от российских ударов будут наши удары.
Также Владимир Зеленский призвал к полному и безусловному прекращению огня на 30 дней. Однако Россия не согласилась. Это доказательство того, что агрессор хочет не мира, а продолжения войны.