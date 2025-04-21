Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российских пропагандистов.

Обратите внимание "Пасхальное перемирие": все заявления Украины и России и что происходит на линии фронта

Циничные заявления Путина о "пасхальном перемирии"

Путин объявил о "возобновлении" боевых действий. Также абсурдно заявил, что Россия якобы всегда "хорошо относится к перемирию". Якобы именно поэтому страна-агрессор и выступила с инициативой на Пасху.

Диктатор добавил, мол, Москва "надеется", что украинская сторона "также" положительно относится к мирным инициативам. Также военный преступник цинично заявил, что предложение о перемирии рассматривалось Киевом якобы "как игра судьбами".

Заметим, такие заявления – очередная циничная ложь Путина. Ведь боевые действия не "возобновились", – они не прекращались вообще. Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины.

Как россияне нарушали обещания режим тишины

2935 раз за сутки. Именно столько российские захватчики нарушили обещание Путина о "пасхальном перемирии".

Больше всего обстрелов и штурмовых действий агрессора зафиксировали на Покровском направлении. На Курском – также не распространилось российское обещание полной тишины.

Всего на фронте произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела украинских позиций. В частности, 812 из тяжелого вооружения, более чем 950 раз оккупанты применяли FPV-дроны.

Кстати, под прицелом агрессора в очередной раз оказывались гражданские. В частности, после объявленного Путиным "перемирия" российские военные продолжили террор Херсонщины. В Станиславе россияне убили мужчину 1967 года рождения.

На Пасху возле Константиновки Донецкой области оккупанты атаковали авто Гуманитарной миссии "Пролиска". Пострадали гражданские.

На Торецком направлении украинские защитники попали в засаду. К сожалению, есть погибшие.

Обратите внимание! Украина сразу согласилась на "пасхальное перемирие". Президент подчеркнул, что наше государство будет действовать зеркально, – на тишину будем отвечать тишиной, на защиту от российских ударов будут наши удары.



Также Владимир Зеленский призвал к полному и безусловному прекращению огня на 30 дней. Однако Россия не согласилась. Это доказательство того, что агрессор хочет не мира, а продолжения войны.