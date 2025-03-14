Зато Украина сразу же согласилась на прекращение огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

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Что заявил Сибига о Путине

Сибига отмечает, что Украина согласилась на предложение 30-дневного перемирия, ведь она стремится к миру. По его мнению, именно в этом заключается разница между ней и страной-агрессором.

Вот разница. Украина сказала "да" предложению США о прекращении огня. Потому что Украина хочет мира. Путин вместо того, чтобы сказать "да", выдвигает различные условия. Украина стремится к прекращению войны. Путин стремится продолжить войну. Остальные его слова – лишь дымовая завеса,

– объясняет Сибига.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин требует гарантий для России в случае затишья. В частности, он хочет, чтобы во время перемирия Украина "не проводила мобилизацию, не готовила солдат и не получала оружие". Кроме этого, Путин жалуется, что будет трудно определить, "где и кто нарушил возможное прекращение огня".